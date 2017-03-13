籃網力克尼克止主場16連敗 林書豪累了

美NBA布魯克林籃網今晚主場以120比112力克尼克，結束主場16連敗，過去7場贏了3場。林書豪傷後首次紐約先發亮相，上場逾27分鐘，攻下13分，第4節表現令人激賞。

籃網隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson）賽後表示，籃網今晚將士用命，重拾能量，攻守有方。除了中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現優異，拿下6記3分線長程砲外，特別稱讚林書豪第4節表現，打了1節好球，但經過長期征戰，他也發現豪小子略顯疲態。

籃網上半場打來順手，整體投籃命中率遠比尼克佳，上半場即以67比49，領先尼克達18分，下半場繼續保持領先優勢，但分數一度被拉近到5分，終場前在全隊努力下，以8分差距擊敗尼克。這也是本球季籃網對戰尼克3場賽事唯一1場勝利。

前兩次賽事，分別是去年11月，尼克在主場以110比96擊敗籃網，第2次是今年2月，尼克在客場再以95比90獲勝，林書豪2次皆因傷缺陣，今天終於在主場與老東家交手。

全明星賽後復出的林書豪，繼前幾場賽事步調，今晚上場27分鐘18秒，攻下13分、4籃板、5助攻、 1抄截，大部分得分集中在第4節，穩定球隊領先差距。豪小子上半場手感欠佳，只靠罰球拿下3分。下半場遠射3分球還曾出現籃外空心，自己相當自責，頻說「是我的錯」。

籃網下一場賽事是美東時間14日主場迎戰強敵奧克拉荷馬市雷霆（OKC），已有球評說，包括老將佛伊（Randy Foye）及林書豪等人都應休戰。1060313

(中央社)