賣水恐遭殺價 柯：要有仲裁機制

台灣自來水公司每天向台北自來水事業處買水，以解決石門水庫水情吃緊問題，估算今年因乾旱，導致賠錢買水金額全年上看10億元，約是往年2倍，外傳經濟部將在本周五出面向台北市長柯文哲殺價。

對此，柯文哲今天出席居住正義論壇表示，買方一定希望價格越低越好，賣方希望越高越好，要有合理價格，通常有爭議就是要有仲裁機制，讓台灣自來水公司跟台北自來水事業處吵架不是辦法。

(中時)