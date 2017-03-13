香港特首梁振英當選大陸全國政協副主席

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香港特首梁振英13日上午在大陸政協會議中，以2066票贊成，正式當選大陸全國政協副主席。(陳君碩攝)

大陸全國政協會議13日閉幕，並對政協副主席人選進行增補，香港特首梁振英正式當選大陸全國政協副主席，並現場坐上主席台。

在13日上午的政協副主席投票中，梁振英以2066票贊成，13票反對，16票棄權， 6票未按，正式當選政協副主席。

梁振英在當選後，隨即在掌聲中步上主席台就坐，坐在第一排最左側。

(旺報)