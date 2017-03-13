公宅數量修正 柯P：非跳票 只是政策調整

台北市政府今天舉辦居住正義論壇，回顧柯市府公共住宅政策，從4年2萬戶到2萬戶開工一路修正到1萬8000戶開工，遭疑政策跳票。對此，台北市長柯文哲今天出席論壇後受訪表示，政策會依照實際數字調整。

柯文哲表示，一開始說要蓋公宅，但明明台北市任一瞬間超過12個月未使用的空屋有3萬7000戶，所以如何讓空屋釋出到租屋市場，這也是居住正義的一部分，政策會依照實際數字調整，他否認這是政策跳票，稱是政策調整。

強調居住正義，任內卻發生台北市長安西路都更不同意戶房屋遭強拆事件。對此，柯文哲指出，台北市一定要都更，去年發生在台南的那場地震如果發生在台北，死傷不得了，台北市都市更新不僅為了市容美工、居住舒服，還有一個很重要的是居住安全，目前都更政策顯然有很多問題，今天後還有第三場論壇，討論都更問題。

(中時)