漲菸稅防私菸 許虞哲：隨時稽察

財政部長許虞哲今天表示，當初菸捐從新台幣10元漲到20元時，確實會有私菸的情況，所以他們會密切注意，隨時稽察，因為稽察效果好的話，走私菸就會減少，一定是這樣的。

立法院財政委員會今天審查菸酒稅法部分條文修正草案，菸稅預估每包將調漲新台幣20元，而所增加的稅收，將用來充裕長期照顧服務財源。

對於調漲菸稅，可能會讓私菸增加，對此，許虞哲今天在立法院接受訪問時表示，當初菸捐從10元漲到20元時，確實會有私菸的情況，所以他們會密切注意，隨時稽察，因為稽察效果好的話，走私菸就會減少，一定是這樣的。

至於在長照的財源，除了規劃的菸酒稅、遺贈稅外，是否還考慮營業稅，許虞哲則說，目前為止提這兩種稅，據衛福部的估計，短期間5年內應該都夠，至於長期來講，行政院、衛福部會考量，未來財源是不是要採取保險制，或其他的稅源，這當然是5年後再來規劃。1060313

(中央社)