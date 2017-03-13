WBC波多黎各晉第2輪 以色列扁古巴
WBC世界棒球經典賽，波多黎各隊今天靠柯利亞（Carlos Correa）轟出3分砲，以9比3擊敗義大利，以全勝之姿挺進第2輪。已打進第2輪的以色列繼續扮黑馬，4比1扳倒古巴。
法新社報導，3戰全勝的波多黎各與同為3戰全勝的多明尼加攜手挺進第2輪。1勝2敗的義大利則得靠勝場還沒開張的墨西哥打敗委內瑞拉，才有晉級的希望。
至於已打進第2輪的以色列，今天在第2輪的首場比賽力挫古巴，繼續保持不敗之身。第1輪先後擊敗南韓、中華台北與荷蘭的以色列，在東京巨蛋儼然強隊殺手。
古巴2局上靠戴斯潘（Alfredo Despaigne）的陽春砲先馳得點，但以色列4局下先由拉凡威（Ryan Lavarnway）的二壘打扳平，6局、8局各添2分及1分，擊敗古巴。以色列第2輪後續將對上荷蘭與日本。
以色列本屆經典賽的表現令全球棒球迷眼睛為之一亮，不過這支以色列隊絕大部分球員都是猶太裔美職球員，都不在以色列國內打球，真正在以色列國內打棒球的人僅約1000人。1060313
(中央社)
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