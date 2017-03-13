兩岸共打協議 陳明堂：人犯解還暫停中
法務部次長陳明堂今天表示，海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議實質部分，如人犯解還等目前暫停中，但書面文書往來還在進行；共打協議對兩岸共同打擊犯罪有利，盼盡速恢復。
媒體報導，去年5月20日後後兩岸關係欠佳，中國大陸在國外逮捕的台灣電信詐騙犯不再交給台灣處理。
陳明堂上午在立法院受訪表示，「去年以來他們的立場就這樣」，法務部會積極透過各種管道協商，希望回復以前台籍送台灣，大陸籍送大陸，繼續努力。
他說，一般性管道、文書等，如上週共諜案也通報大陸、嫌犯羈押也通報大陸，都依共打協議處理。
共打協議是否已停滯？陳明堂表示，不能說停滯，上週共諜案已通報大陸；陸方有無回應？他說，目前沒有。
陳明堂表示，共打協議規定，人身自由受拘束，台灣或陸方要通知對方，已通報公安部；個案涉及偵查不公開，細節不便對外透露。
他說，共打協議還有繼續進行，如文書送達等較技術面問題，「他們也有回我們，書面往來」，實質性部分，現階段暫停中，如人犯遣返能否送回台灣，實質面談判目前停頓。
陳明堂表示，人犯解還、探視等較具體性部分希望往前進。1060313
(中央社)
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