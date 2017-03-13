問中央一例一休未獲回應 柯：夾在中間很為難

一例一休政策上路後，爭議及亂象百出，台北市勞動局為此六度函請中央解釋，卻都未獲明確回應。台北市長柯文哲今天出席居住正義論壇後受訪表示，支持蔡英文總統的改革決心，但政策推行若有窒礙難行處或太繁瑣，還是要修，而六度詢問中央都接到「再討論」的回覆，他夾在中間很為難，盼儘速有全國統一的標準。

柯文哲表示，他是一定支持小英總統及其改革決心，希望她能夠撐住，因為改革會遇到反抗還有既得利益階級的反撲，可是政策推行，如果有窒礙難行處或有太繁瑣的部分，還是要修一修。

他說，一例一休上線後，北市府前3個月未開罰，而是輔導業者。很多問題詢問中央如何處理，6次都回說「再討論」，他夾在中間很為難，罰也不是不罰也不是，希望儘速把目前爭議、執行困難等整理一下，有全國統一的標準，比較好執行。

北市的部分，柯文哲說已交代台北市勞動局長賴香伶整理好後，也許在今天召開記者會說明北市對一例一休現階段的因應措施。他強調，總是要解決問題，希望困擾時間可以縮短一點。

(中時)