7旬老翁買便當跌倒 中市暖警扶百公尺助送醫

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7旬老翁買便當過程跌倒，熱心員警扶著他慢慢走回家。（盧金足翻攝）

員警發現老翁因腳痛到無法行走，馬上叫救護車送醫治療。（盧金足翻攝）

住在台中市西屯區的70歲嚴姓老翁，出門買便當回家途中，因行走不方便需用柺杖支撐，不小心踉蹌跌倒，警察局第6分局何安派出所員警李孟穎、盧昆鴻巡邏時剛好發現，立刻上前關心，扶著老翁行走百公尺，還協助叫救護車送醫，老翁向警方表達謝意，附近鄰居看到也豎起大拇指，稱讚警方真熱心。

警方在西屯區大鵬路上發現1名老翁跌倒，立刻上前關心，並協助叫救護車送醫，但老翁執意不需就醫，表示家就住在附近而已。

員警於是攙扶老翁行走百尺，途中還不時關心詢問老翁身體狀況，耐心陪他一步一步慢慢走，最後老翁因腳已疼痛到無法行走，所以警方趕快幫忙叫救護車及聯絡家屬，並讓老翁坐椅子等待救護車到來。

老翁幸好只是輕傷，對員警在他跌倒時馬上即刻救援，感謝員警熱心幫助，真的是人民保母。

(中時)