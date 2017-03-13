7旬老翁買便當跌倒 中市暖警扶百公尺助送醫
住在台中市西屯區的70歲嚴姓老翁，出門買便當回家途中，因行走不方便需用柺杖支撐，不小心踉蹌跌倒，警察局第6分局何安派出所員警李孟穎、盧昆鴻巡邏時剛好發現，立刻上前關心，扶著老翁行走百公尺，還協助叫救護車送醫，老翁向警方表達謝意，附近鄰居看到也豎起大拇指，稱讚警方真熱心。
警方在西屯區大鵬路上發現1名老翁跌倒，立刻上前關心，並協助叫救護車送醫，但老翁執意不需就醫，表示家就住在附近而已。
員警於是攙扶老翁行走百尺，途中還不時關心詢問老翁身體狀況，耐心陪他一步一步慢慢走，最後老翁因腳已疼痛到無法行走，所以警方趕快幫忙叫救護車及聯絡家屬，並讓老翁坐椅子等待救護車到來。
老翁幸好只是輕傷，對員警在他跌倒時馬上即刻救援，感謝員警熱心幫助，真的是人民保母。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。