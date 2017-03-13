沈昭良，《玉蘭》，銀鹽相紙，50x60 cm，2001-2007(圖／臺北市立美術館)

邱國峻《神遊之境之一》攝影影像、絹布、刺繡，75×112cm，2012(圖／臺北市立美術館)

金成財《寂靜的槍聲》銀鹽相紙，2000-2003(圖／臺北市立美術館)

張雍，《胎記》，135釐米黑白底片、銀鹽紙基相紙、無酸鋁框裱框，40x60 cm，2003-2016(圖／臺北市立美術館)

杉本博司於1970年代選擇在幽暗荒蕪的劇院內，架起照相機，並重新播放電影，讓相機如同人眼一般凝視著畫面。他打開光圈任其曝光，畫面在相機鏡頭前不停流動，直至電影播放結束才按下快門，最終洗出一張銀幕泛著白光的照片，得到相機只能記錄，唯有人才留存記憶的差別。人的記憶無所不包，但僅存於摸不著、無法分享的意識流中，藉由可觸摸、顯影、定影於載體的攝影術，才能私藏某個已逝的時空切片。

「微光闇影」發想自攝影中的光與影、明與暗所交織、掩映而成的某種影像現實，除了空間，也蘊涵著「時間」的維度。展覽聚焦在人的處境，在「感光」、「曝光」之餘，重新凝視攝影所具有人文深度的幽暗。相對於臺灣1970-1990年代的報導攝影，要求拍攝者以良知及饒富同情的心理，或以組合照片清晰而明

確將「事實」傳達給觀者，讓觀者能對拍攝的事件與對象有正確的認知與理解。還有每日即時發表，帶著相機的霸氣與獨裁證據性格的新聞攝影；與現今進入人手一機，拍照上傳甚至現場直播更加方便快速的自媒體時代，影像已成為隨時展現自我及生活的時空碎片，帶著吸引注目，進一步影響他者的企圖。

與此同時，仍有一些臺灣攝影家所拍攝的主題與意念，必需經過時間的陳釀、延遲發表、等待被認同；或因為思索光線對觀看的影響，所特意限制與延遲的「曝光」；或者在某種無法抵禦的現狀下，必需隱匿被拍者的形象；或者直接以故意的阻隔與毀壞照片／底片的行為，直探攝影的本質，以及與拍攝對象的關係。

「微光闇影」展超過20位現、當代攝影家及團隊，包括：何經泰、李元佳、李佳祐、李國民、沈昭良、林柏樑、邱國峻、金成財、侯怡亭、侯淑姿、侯鵬暉、洪政任、張乾琦、張雍、陳以軒、陳彥呈、劉振祥、潘小俠，以及1986-1989年解嚴前後的政治攝影（劉振祥策劃）與綠色小組拍攝的紀錄片等。

時間暗影

攝影的「時間」，除了拍攝時底片接觸到光的曝光時間、顯影及定影的時間，也是完成後照片影像等待發表的時間。然而，機械之眼在某個瞬間承載一定量的光所記錄下來的影像，進入觀者的視網膜及連結的大腦意識，產生了多重認知，於是攝影因為觀者的凝視與閱讀，引發多重意涵，並使它擁有矛盾與游移的本質。

自2007年始，李佳祐藉由拍攝「在黑暗中」系列，探討視覺與記憶的課題。當視網膜無法接收足夠的光源，也就無法準確辨識外在物象，這時記憶將補上這看不清的「空缺」（對象物），讓我們得以認知外在物象。李佳祐以攝影呈現黑暗中的視覺，讓觀者只能憑個人的經驗與記憶，感受眼前矇矓的暗影是何物，以

完成對外在世界的掌握。而「隱形時光」系列則是光經過針孔攝影的孔洞，在數小時的曝光之後，曾經人潮洶湧的活動場景，此時空無一物，或僅留下殘影，說明機械之眼未能記錄下來的「此曾在」。

等待解答

李國民在千禧年（2000）分界來臨之前燒毀所有底片，決定回歸「無明」原點，一個人到富貴角打造一間攝影空間，並設置野戰暗房。空無一物的白牆是思索攝影本質的起點，夜晚來臨是沖放底片的開始，中途曝光阻擋影像從銀鹽粒子中浮現於載體，於是攝影者在影像與銀鹽的搏鬥中，經過暗房至明室的時間轉換，歷經15年後，重新明白攝影意義。

金成財父親過世得早，從小跟著母親生長在客家村，但一直被稱作「番仔」，直到二十歲看到父親的遺物、日記、關於原住民運動的手稿資料，才知早逝的布農族父親曾受過日本師範教育，在國民政府擔任政工幹部，享有聲譽並受人尊敬，同時，在中央山脈還有一片家族獵場。於是他決定展開自我尋根與族群認同的長路，尋回自己的布農族名─納卡布萊恩‧蘇馬力安‧歷岸。十六年前，他決定用FM2相機，跟著布農族獵人走進中央山脈，拍攝在黑夜中進行的打獵過程，記錄打獵行為是原住民與自然共處的文化根柢，打到獵物立刻在山裡煙燻處理，只打可帶走的量，結束後返回部落舉行報戰功，向長老報告觀察到的物種數量，並由長老決定明年打獵的種類及數量，確保動物繁衍興旺「滿溢至其他姓氏的家族獵場」。

隨著國民政府將獵場收歸國有，並禁止原住民擁有獵槍，認為狩獵是非法與野蠻的行為；另外以環境保育為由批判狩獵文化，讓原住民離開原本與自然合一的生活方式及家園。金成財在2003 年即完成拍攝「寂靜的槍聲」系列，為了避免被攝者惹上麻煩，在十四年後社會逐漸正視原住民文化才決定展出這系列作品，希望遲來的攝影發表能改變在誤解中仍為禁忌與即將消失的狩獵文化。

歷史性的暗影

「解嚴」（1987）是臺灣社會發展最重要的事件之一，今年也是解嚴三十週年。在解嚴前後，隨著言論日益開放，以及如環境保護、勞工權益、政治抗爭、自立救濟等社會議題浮現，或如陳映真創辦《人間雜誌》（1985），攝影鏡頭終於正式被納入社會改革行動的一環。照片，除了見證事件的發生，在政治法律層面也擔任蒐證的角色，是「在場」與「不在場」的證據。掌權者藉由紀實照片執行公權力，而受壓迫者亦憑藉著照片控訴受壓迫及不公正的處境，企求平反與改變。「歷史性的暗影」（劉振祥策劃）將展出見證解嚴前後的攝影記者劉振祥、黃子明與許伯鑫的新聞攝影，及「綠色小組」的紀錄片，從政治人權、農工運動與環境保育等主題的社運角度，不僅呈現照片見證時代，也呈現當時報導攝影人道關懷理念之外的攝影美學的轉變。

小結

「微光闇影」透過時間性、歷史性、物理性與被攝者的暗影等四種不同的影像屬性，呈現出攝影在拍攝三度空間之外，所具有令人玩味的第四時間維度；同時在暗影與微光的抗衡中，光，終而在照片中留下掙扎、抵抗聚焦的痕跡。讓其曖昧、不確定性與隱藏在幽暗中的「微光」，經過時間的等待、不足的光線、特意的遮閉與破壞下，使攝影的幽暗顯現其奧義與無窮的餘韻。展覽以紀實為基礎但超越紀實，找尋不滅的靈魂。

微光闇影

時間│3/11～6/18，週二至週日9:30～17:30，週六至20:30

地點│臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

票價│全票30元，優待票15元

電話│02-2595-7656

(中時電子報)