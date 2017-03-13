Google塗鴉慶祝灑紅節 繽紛迎接春天
谷歌（Google）今天在首頁塗鴉以一段小動畫慶祝印度傳統節日灑紅節（Holi）。這個節日最為人所知是狂歡民眾會互相潑灑五顏六色的彩粉，歡慶春季來臨和善良戰勝邪惡。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站報導，儘管灑紅節源自於印度，也是當地廣為慶祝的宗教節慶，但也逐漸在世界各地風行，甚至衍生出「彩色路跑」活動。
灑紅節因為各種版本的印度傳說，在各地也有不同的慶祝方式。其中一個版本是，一名叫缽羅訶羅陀（Prahlada）的王子是印度神毗濕奴的忠實信徒，這名王子邪惡的姑姑霍利卡（Holika）為了把他除掉，抱著他跳進火堆中，但王子在毗濕奴的保護下安然無恙，霍利卡則被燒死。
因此在灑紅節前一天晚上，會升起霍利卡營火，舉行慶祝善良戰勝邪惡的儀式。
灑紅節當天潑灑彩色粉末起源是，皮膚為深藍色的黑天神奎師那（Krishna）擔心他喜歡的人拉達（Radha）不接受他的膚色，因此他惡作劇地在她臉上抹上顏色。
現在不分男女老少和社會階級，人人都在灑紅節互相潑灑有香氣的粉末，來慶祝奎師那神和拉達的愛情。
在灑紅節上使用的粉末主要有4個顏色，分別代表意義也不同。紅色代表愛情和生殖力，藍色代表奎師那神，黃色是薑黃的顏色，綠色象徵春天和新的開始。（譯者：中央社陳昱婷）1060313
(中央社)
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