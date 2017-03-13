孔子展風波 故宮院長林正儀自認也中槍
國立故宮博物院今在立院進行業務報告，孔子展風波是焦點之一。民進黨立委陳亭妃問及故宮有無去中國化問題。院長林正儀答，「這部分是媒體報導，提的是他們要的材料，故宮本身沒有去中國化的問題」，他說在研究策畫展覽一直鼓勵同仁，應該回歸到展覽主題和訴求，「當時也跟記者講說，名稱未定，因為尚未討論到實際名稱。」
林正儀表示，「故宮收藏本身就是中華文化，中華文化也是台灣文化一部分，沒有去中國化問題。」
國民黨立委柯志恩也關心孔子展，她問到故宮收藏來自中國大陸，在轉型正義大帽子下，需不需要歸還中國？林正儀答到不需要。柯志恩表示，台南孔廟有352年歷史，綠營也參加祭孔大典，蔡英文也認為孔子治理台灣，「那就不需要在孔子展做文章，現在有轉型正義上癮症，孔子躺在那裡幾千年也中槍。」林正儀答說「我也中槍啊！」
(中時)
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