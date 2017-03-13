戴資穎超級賽3連冠 穩坐球后寶座
台灣羽球一姐戴資穎在全英公開賽（YONEX All England Open）奪冠，這是她在超級系列賽的連續第3座冠軍，讓她在世界排名積分上拉開與其他選手差距，穩坐球后寶座。
戴資穎13日凌晨在世界羽球聯盟（BWF）頂級超級系列賽（World Superseries Premier）等級，總獎金60萬美元（約新台幣1836萬元）的全英公開賽女子單打賽事中，以21比16、22比20擊敗世界排名第7的泰國女將蘿特查諾距離（Ratchanok Intanon）拿下冠軍，成為首位奪得這項比賽冠軍的台灣選手。
西元2016年戴資穎在超級系列賽（World Superseries）等級的香港公開賽（YONEX SUNRISE Hong Kong Open）拿下冠軍，接著在超級系列賽年終賽（Dubai World Superseries Finals）再獲冠軍，這次再於全英公開賽獲勝，是她在超級系列賽等級賽事連續拿下的第3座冠軍。
戴資穎目前為世界球后，全英公開賽前世界排名積分有8萬4611分，排名第2的西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）有7萬5464分，戴資穎在全英公開賽奪冠，預計可進帳1萬1000分，積分將累積到9萬5611分，而馬琳這次於8強止步，預料可獲6050分，屆時積分將累積到8萬1514分，戴資穎可望拉開差距，繼續穩坐球后寶座。
全英公開賽今年邁入107屆，是全球歷史最悠久羽球盛事，因賽事具傳統，每每吸引頂尖好手參賽，而有「小世界盃」之稱。2007年升格為超級系列賽等級賽事，2011年再升級為頂級超級系列賽，是1年僅6場（含年終賽）的超級大賽。1060313
(中央社)
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