壽山忠烈祠看夜景 毒鴛鴦遭活逮

高雄市壽山忠烈祠附近缺乏照明設施，為免成為治安死角，警方一直加強巡查，今天凌晨一對毒鴛鴦駕車前往看夜景，當場遭巡邏警網活逮，起出毒品及改造槍彈一批。

鼓山警分局新濱派出所所長張豐富凌晨1時左右率員到壽山忠烈祠停車場巡邏，發現1輛灰色自小客車形跡可疑，於是下車準備上前盤查，發現車上一對男女作勢要加速開走，隨即喝令車內男女停車受檢，當場查獲武姓女通緝犯與有毒品前科的林姓男子，於是呼叫支援警力到場協助。

市警局快打部隊7輛警車隨即趕到，警笛聲接連呼嘯而過，驚動現場看夜景民眾。

警方先將武女上銬帶上警車，車上的林男見狀對警方說，「不就通緝而已，需要搞這麼大嗎」，警方隨後在林男車上查獲多包夾鏈袋分裝好的毒品及吸食器，並將林男上銬令其蹲下並搜索車內，在駕駛座後方查獲20發手槍子彈、改造手槍一把、彈夾兩個、疑似改造槍枝機具一批、多支手機及多包夾鏈袋裝的白色粉末毒品。

警方說，林男與武女當時到忠烈祠看夜景正起勁時，遇上警方臨檢，只好認栽。1060313

(中央社)