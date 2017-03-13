朴槿惠回歸平民 檢調傳喚時機受關注
南韓前總統朴槿惠因遭彈劾下台回歸平民身分，檢方的總統閨蜜崔順實壟斷國政醜聞案調查將全面啟動，朴槿惠何時會被傳喚備受關注。
南韓聯合新聞通訊社報導，雖然朴槿惠是閨蜜干政案的核心涉案人，但先前因享有在任總統刑事豁免權，而一直沒有接受檢方調查。
南韓憲法法院10日做出罷免朴槿惠的判決，下一屆總統大選可能於5月9日以前舉行。鑑於對總統選舉的影響，在大選之前調查和起訴朴槿惠和將調查推遲到大選之後的兩種方案，都在考慮之中。
報導引述南韓檢方相關人士今天表示，目前尚未傳喚朴槿惠到案，具體日程也沒有確定。鑑於涉嫌與朴槿惠合謀的崔順實和涉嫌向朴槿惠行賄而遭收押的三星電子副會長李在鎔等正在受審，檢方很可能儘早結束對朴槿惠的調查。
有觀察家認為，若檢方計畫在3月底至4月初對朴槿惠進行當面調查並對她提起公訴，有可能在本週之內通知她到案。
南韓檢方特別調查本部和「閨蜜門」獨立檢察組對朴槿惠提出的指控共有13項，為調查這些指控，檢方和獨檢組一直嘗試當面調查朴槿惠，但因未能縮小與總統府青瓦台的意見分歧，當面調查最終落空。
有觀點認為，若朴槿惠在沒有特殊理由的情況下拒絕傳訊，檢方或考慮提請法院簽發拘留令狀。但輿論普遍認為，檢方和朴槿惠方面會找到合適的方案。1060313
(中央社)
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