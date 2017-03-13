一例一休爭議多 柯文哲：應該要修一修

一例一休上路以來，爭議不斷，北市勞動局六度函請勞動部解釋，始終沒有下文，台北市長柯文哲今天表示，他絕對支持總統蔡英文政策，但有些窒礙難行部分是要修一修。

媒體報導，北市勞動局長賴香伶今年1、2月六度去函中央，希望勞動部解釋一例一休細則，否則執法、教育宣導上更是困難重重，包括勞基法第八十四條之一適用的職業、休息日出勤是否算補休等等，不過，卻都未獲回應。

柯文哲今天出席居住正義論壇，受訪時表示，「我是一定支持小英總統，也支持她改革的決心。」不過，政策推行上有窒礙難行所在，過於繁瑣之處都應該修法。一例一休上路後，北市前3個月都沒有開罰，只是輔導業者。

「很多問題也要問中央，到底怎麼處理，顯然六次函文都沒有一個答案，只說再討論。」柯文哲說，「我夾在中間就很為難，罰也不是、不罰也不是。」希望有個全國統一標準，比較好處理。1060313

(中央社)