巴黎砸5000萬 滅鼠設菸灰缸維護市容
法國巴黎市長今天表示，政府將投入150萬歐元（約新台幣4975萬）滅除老鼠並設置更多公共菸灰缸，以清潔城市街道。
法新社報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）接受「星期日報」（Journal Du Dimanche）訪談時，公布1項目的將整潔置於「首要之務」的10點計畫。
措施包括增加清潔工人、衛生稽查員人數、延長撿拾垃圾時數，及呼籲餐廳和建築在出入口設置更多菸灰缸。
市政工人每年在巴黎撿起超過150噸菸蒂。
伊達戈說：「我們1年已為清潔與廢棄物管理撥出5億歐元…而情況已經改善」、「但顯然巴黎還沒有完全乾淨。」
「我想要加速投入更多心力。這是首要之務。」（譯者：中央社周莉芳）1060313
(中央社)
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