黑暗料理又現身？陸網友大讚CP值超高

我要評比

中國大陸河南省一所大學餐廳近來出現奇葩黑暗料理，包括草莓青椒玉米粒、蘋果草莓雞丁等5道菜。女大學生紛紛排隊嘗鮮，大陸網友則說，「真便宜，我再也沒有大學了，我要畢業了」。

綜合中新網以及新浪微博等媒體報導，位於河南省鄭州市龍子湖大學城的一所大學餐廳內現奇葩黑暗料理，前來就餐的學生紛紛圍觀拍照。

黑暗料理共有5道菜：「草莓青椒玉米粒、鳳梨雞塊、芒果雞塊、蘋果草莓雞丁、鳳梨青椒牛肉」。

1道黑暗料理加2個其他普通素菜外加1份米飯共8元（約新台幣37元），便宜的價格、奇葩的搭配，讓不少女大學生紛紛排隊嘗鮮，僅中午1個小時的時間就賣出200餘份。

餐廳廚師說，之所以會將水果蔬菜和肉製品混搭做菜，是因為現在大學生生活水準高了，吃慣了大魚大肉，將幾樣菜品搭配起來，可以讓學生們吃的更健康、營養更均衡。

不少大陸網友大讚上述料理CP值超高，紛紛留言說，「真便宜，而且這幾個菜都不算過份吧！」「才8塊，我們學校一個青菜就要5塊」「才8塊，真是愛心菜」。

這所學校學生也跳出來說，「很好吃啊，還便宜，不要亂黑我們學校。」1060313

(中央社)