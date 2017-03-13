2＋1防老早餐大公開 丁強80歲健檢報告竟0紅字！

金鐘迷你劇影帝丁強80歲老當益壯，健檢報告都過關，他說，抗老就是絕對別想自己老了。(中時資料照片)

資深影星丁強能演、能編還能導，甚至還跨界主持，演藝資歷甚是豐富，今年已經80歲的他，過去曾一度淡出演藝圈，但他年紀越大越勇健，10多年前竟重返戲劇圈，更拿下金鐘迷你劇集影帝，他接受專訪，除不藏私公開獨家每日菜單外，更透露抗老祕訣，就是「忘記自己是老人、不去想退休、不思考後事」。

丁強接受《蘋果日報》專訪，他和小13歲的李璇結婚46年，夫妻倆目前各有生活重心，他接戲多，去年拍了2部電影加4部電視劇，拍戲量不比年輕人少，老婆則去做志工，兩人白天各忙各的，晚上才有相處時間，丁強說，他回家就噓寒問暖，老婆則給他熱菜熱湯，兩人從年輕時就會吵架但不大吵，「以前是她生氣就不講話，現在是她唸，我不講話」，而兒女都住美國的兩老並不覺得孤單，就因為他們朋友很多。

丁強也透露自己雖愛吃肥油不忌口，也不常運動，但身體健康一直不錯，他20年來有一項固定必做的事，那就是早餐吃2顆蛋配一杯咖啡撐一整天，直到晚上回家才會吃飯，健檢報告雖及格邊緣但沒紅字，老婆也沒辦法念他，丁強更說，抗老就是別想自己老了，說從不跟老婆討論老了怎麼辦，也不討論後事，「什麼葬都無所謂嘛，追思會自己又看不到！多愁善感的人容易生病，什麼事都要想得開，要忘記自己是老人」，丁強說拍戲時都主動跟年輕人打成一片，沒工作就約朋友唱歌，雖不特別運動，但在家就會做家事，出門能走就不坐車，也因此從沒想過退休，「一想，就告訴身體準備要退休了。我會演到不能演了，或是沒人找了」。

同時，他覺得自己一生順遂，大概是年輕時的「行善福報」，多年前某次跟朋友吃飯，有個像黑道的人來敬酒，被他婉拒，對方竟不爽準備動手，此時鄰桌客人出手相助，亮出自己是某大哥的名號，化解了事情，事後丁強才知道，對方是當年他拍戲時，導演狂罵送出問題服裝來的小伙子，當年丁強要導演別為難人家，畢竟問題服裝又不是年輕人做的，罵他幹嘛，沒想到對方默默將這件事記在心頭，多年後救了丁強一命。

(中時電子報)