重度聽障大學生 獲全球熱愛生命獎學金

重度聽障的南華大學三年級學生毛秀玲（右）13日獲頒全球熱愛生命獎學金，由周大觀文教基金會創辦人周進華（左）頒獎。中央社記者江俊亮攝 106年3月13日

重度聽障的南華大學三年級學生毛秀玲，上大學後，走出自卑，不僅擔任資源教室志工、幫助特教生，還獲得多項設計大獎，今天獲頒全球熱愛生命獎學金。

周大觀文教基金會創辦人周進華今天前往南華大學，與校長林聰明共同頒發「全球熱愛生命獎助學金」給毛秀玲，希望「聽障設計天使」毛秀玲熱愛生命的故事，能鼓勵更多人。

就讀創意產品設計學系的毛秀玲，在家排行老三，她一出生就被醫生診斷為重度聽障，父母親也都是重度聽障人士，育有4名子女，但只有秀玲重度聽障。

由於父母親在工作上經常碰到困難，僅能從事高勞力、低薪水的工作，父親目前還待業中，母親從事服務業，還要拉拔4名子女長大，因此一路走來十分艱辛。

毛秀玲從小就因聽不到而自卑，一直很排斥開口，且擔心別人的異樣眼光，她曾沮喪的認為，不管自己如何努力、如何接受聽力語言治療，永遠都無法和正常人一樣溝通。

所幸，上了大學之後，因南華大學獲教育部「教學卓越」延續計畫「以品牌工程：讓每位學生活力四射」獎助，加上師長、同學的鼓勵，讓她開始從禁錮的心靈中走出來。

內心的那一座冰山融化後，毛秀玲勇敢踏出聽力上的障礙，不僅參加社團，找到一群志同道合的夥伴，更擔任資源教室美術志工，幫助跟她一樣有缺陷的特教生。

毛秀玲走出自卑的陰影後，在設計上嶄露光芒，不僅能設計木作、雷射雕刻作品，更在系主任鄭順福的鼓勵下，參加第14屆全國身心障礙者技能競賽，獲得家具木工類第2名。

由於在設計上有自信，毛秀玲一直夢想將來有一天能代表國家，參加國際展能節職業技能競賽，向世人證明縱然身體有殘疾，經過努力也能突破障礙，創造一個美好的未來。1060313

(中央社)