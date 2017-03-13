陸政協決議：堅持一中 推動和平統一

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中國大陸全國政協會議今天發表政治決議說，要堅持「一個中國」原則，維護「九二共識」共同政治基礎，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，堅定不移推動「和平統一進程」。

中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議上午閉幕，依例發表政治決議，提到上述涉台內容。

決議的涉台內容提到，堅持「一個中國」原則，維護「九二共識」共同政治基礎，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，持續推進兩岸經濟社會融合發展，「堅定不移推動祖國和平統一進程」。1060313

(中央社)