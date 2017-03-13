故宮孔子展更名扯去中國化 院長無奈中槍

有媒體報導國立故宮博物院要更改孔子特展名稱，被牽扯是要去中國化，國民黨立委柯志恩認為「孔子躺著也中槍」，故宮院長林正儀說，「我也中槍」，故宮沒有去中國化問題。

國立故宮博物院今天上午在立法院教育及文化委員會業務報告，民進黨立委陳亭妃關切日前有媒體報導故宮要將「萬世師表－書畫中的孔子」展覽名稱更名，被牽扯是要去中國化。

林正儀表示，「這部分是媒體報導，提的是他們要的材料，故宮本身沒有去中國化的問題」，他也鼓勵故宮人員，在策展時應該回歸策展主題和訴求，「最好名稱應該符合展覽內容，策展不要和展覽內涵無關的名稱，但這樣沒有去中國化的問題。」

國民黨立委柯志恩也問及故宮去中國化相關問題，她認為「孔子躺著也中槍」，沒想到林正儀接著說，「我也中槍啊」，惹得台下眾人大笑。

柯志恩也提到故宮南院在「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」宣傳不利，導致參觀人數只有10萬人次。

林正儀表示，目前提出「新故宮運動」，計劃成立國際交流推動辦公室，未來以主動方式推動國際交流，未來也會跨部會和外交部、文化部合作。1060313

(中央社)