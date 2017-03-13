好天氣收假 鋒面前緣提早報到北部濕涼

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好天氣收假，中央氣象局今天表示，春季天氣變化快，鋒面前緣雨區清晨報到，傍晚鋒面接近，又有波雨勢，明天起冷氣團影響，再轉濕冷。

陽光跟著週末假日收假，今天早晨天氣就明顯轉壞，氣象局表示，鋒面前緣雨區清晨報到，大台北地區今天整天都是雲多的陰天，白天高溫只有攝氏18到21度，傍晚鋒面接近，還會有明顯雨勢。

氣象局說，明天起到16日大陸冷氣團報到，低溫下探13、14度，伴隨華南雲雨，會持續降雨，感受濕濕冷冷，提醒民眾注意保暖，出門攜雨具備用。

氣象局預測，17日後大陸冷氣團減弱，氣溫將漸回升，週末全台各地天氣有機會再放晴。1060313

(中央社)