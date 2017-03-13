台水盼北市調降水價 柯文哲：應建立仲裁

我要評比

台灣自來水公司每天向台北自來水事業處買水，預計今年恐需花新台幣10億元，負擔太大，希望北市降價，台北市長柯文哲今天表示，這屬於商業行為，應該要有仲裁機制。

媒體報導，石門水庫水情吃緊，台水每天需向北水處買水，換算下來，今年恐需花10億元，比往年負擔多了2倍，希望北市降價，每噸降到3.6元；北水處坦言，確實醞釀調整售水價，因北水處目前的售水價格已無法與成本打平。

柯文哲今天出席居住正義論壇，受訪時表示，買賣雙方，買方一定希望價格愈低愈好、賣方一定希望價格越高越好，「這個價格，台灣省自來水公司說不同意，我說你不要買，他也不可能不買。」

柯文哲強調，買水、賣水屬於商業行為，經濟部應該要建立仲裁機制，不然無法解決問題，也表示有成本問題，沒有所謂的「趁火打劫」。1060313

(中央社)