男情殺遭判死確定 檢察總長提非常上訴

男子王鴻偉被控追女友不成砍殺女方致死，遭判死刑確定。最高檢今天說，王鴻偉自動投案自白犯罪，向父母懺悔，確定判決竟認定無悔意，不符卷內證據，檢察總長已提非常上訴。

出身富裕家庭的王鴻偉被控在民國89年9月間，將心儀女子張雅玲載往淡水，因張雅玲不願與王鴻偉交往，王鴻偉砍殺張雅玲上百刀後棄屍，震驚社會。

台灣士林地方法院一審判王鴻偉無期徒刑，但被害人家屬及檢察官不服提上訴，台灣高等法院二審改判王鴻偉死刑，後來7次發回更審，高院都維持死刑判決。王鴻偉在歷次更審中，多次請求法官給他改過機會，強調他是受一連串刺激，才失去理智殺人，並願賠償被害人家屬超過新台幣800萬元。

不過，被害人家屬所受創傷無法平復，請求法官判王鴻偉死刑。最高法院判決指出，王鴻偉殺人手段凶殘，泯滅人性、令人髮指，對社會衝擊重大，難認定已有真誠悔意，且殺人導致被害人家庭天倫夢碎、窮凶極惡，有與社會永久隔離必要，98年5月間對王鴻偉處死刑，褫奪公權終身定讞。

最高法院檢察署發布新聞稿表示，王鴻偉原確定判決有應於審判期日調查的證據而未調查、判決理由矛盾及理由不備等違背法令情事，檢察總長10日提非常上訴。

最高檢說，檢察官調卷研議後認為王鴻偉是因突遭情變的刺激而殺人，仍與有嗜血、謀財、性癮或其他卑鄙動機，且事前預謀蓄意殺人有別，也無故意無端虐殺、滅門、接續殺人或在公共場所無分別殺人的「其他極端嚴重的殺人罪刑」情事。

王鴻偉案情應不該當聯合國公民與政治權利國際公約所指「蓄意而結果危害生命」及「其他極端嚴重的罪刑」可判處死刑規定，也違反歷年最高法院為死刑判決慣例，特別排除被告有無「教化可能性」的事證調查，有違平等及比例原則。

檢方指出，王鴻偉在案發後不久，經母親勸諭即自動投案自白犯罪，且素行良好從無前科資料，在看守所與父母接見，即不斷表示悔意，請求家人設法並已給付被害人家屬816萬元，顯示他尚非毫無倫常、泯滅天良、窮凶極惡與罪無可逭之人，原判決竟認定從無悔意，已不符卷內證據。1060313

(中央社)