勘查福島電廠屢受挫 日擬出動U型機器人

新投入福島電廠調查的U型機器人。(圖/國際反應爐報廢研究開發機構)

此前執行福島核電廠內部探勘的蠍子機器人。(圖/美聯社)

廢棄的福島核電廠有高強度輻射汙染，日方投入多台勘察機器人皆面臨報銷的命運。近日，日本東京電力決定出動U型機器人出任務，而非再派出以往的蠍子機器人。

據日本經濟新聞消息，有鑑於之前蠍子機器人任務失敗的經驗，官方研發出一種新的U型機器人，其形為棒狀，長70公分、寬7公分。計劃將其置入貫通管道進入安全殼，並在爬上作業腳手架上變成U字形移動，最後到達可能有熔融燃料的場所，伸出裝有鏡頭和輻射劑量儀的纜繩，對安全殼底部積水進行調查。

據了解，引發福島核災的是1號機組核燃料，目前被判定在安全殼底，沉落於深度2.5公尺的水中。此次，U型機器人將花費四天時間調查，預計在21日公開調查結果。

(中時電子報)