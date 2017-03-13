勘查福島電廠屢受挫 日擬出動U型機器人
廢棄的福島核電廠有高強度輻射汙染，日方投入多台勘察機器人皆面臨報銷的命運。近日，日本東京電力決定出動U型機器人出任務，而非再派出以往的蠍子機器人。
據日本經濟新聞消息，有鑑於之前蠍子機器人任務失敗的經驗，官方研發出一種新的U型機器人，其形為棒狀，長70公分、寬7公分。計劃將其置入貫通管道進入安全殼，並在爬上作業腳手架上變成U字形移動，最後到達可能有熔融燃料的場所，伸出裝有鏡頭和輻射劑量儀的纜繩，對安全殼底部積水進行調查。
據了解，引發福島核災的是1號機組核燃料，目前被判定在安全殼底，沉落於深度2.5公尺的水中。此次，U型機器人將花費四天時間調查，預計在21日公開調查結果。
(中時電子報)
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