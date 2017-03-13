公宅數下修 柯P：非跳票 只是政策調整

台北市長柯文哲出席北市府舉辦的「居住正義論壇」。（黃世麒攝）

台北市政府的公共住宅政策，從4年2萬戶一路修正到1萬8000戶開工，遭外界質疑政策跳票。台北市長柯文哲13日出席「居住正義論壇」時受訪表示，北市超過12個月未使用的空屋有3萬7000戶，如何讓空屋釋出到租屋市場也是居住正義的一部分，政策會依照實際數字調整，否認是政策跳票。

(中時)