為你朗讀 VI─身體─空間─亞洲文本專題 文本朗讀．多元形式．地域連結．輕鬆跨界

為你朗讀V〈閉幕論壇〉（攝影／林育全 身體氣象館提供）

為你朗讀V《上身不由己》。（攝影／楊凱婷 身體氣象館提供）

為你朗讀V《凄雨》。（攝影／林育全 身體氣象館提供）

讀劇，原本是當代戲劇在正式演出之前，檢視角色在語言、對白、口語和走位之間的調度。當讀劇也成為演出形式，少了布景等前置工作，卻增加輕鬆體驗的沙龍氛圍，每一次的朗讀演出，都是讓藝術聲帶發出不同聲量的方式，在眾多可能性裡開闢新的路線。「為你朗讀」即是一個以劇本、小說、詩歌朗讀為主軸的新形態文學沙龍。

由身體氣象館─牯嶺街小劇場所策劃的「為你朗讀」，自2013年首次舉辦後，迄今邁入第六屆，繼續深耕劇場文本，專題策劃身體文本與亞洲連結，並策展「為你─為你朗讀，文本─空間展」，網羅第一屆至第六屆新銳劇作、過去徵選之備選遺珠作品、亞洲青年劇作，共計18個劇本作品，由協同策劃人王詩琪、陳昱君規劃為期2個月的劇本特展。

媒合新銳劇作登臺

發掘新銳劇作是「為你朗讀」活動主要的訴求之一，透過「為你朗讀」平臺，讓苦無機會發表的新銳登場。要「新」，希望能吸納從學院畢業三年內的劇作家；要「銳」，作品即便不夠完美，內含的創意和未來性是評審們看重的要點。作品若是進入複選，藉由評審和劇作家面談的機制，或許也能點出不一樣的切入角度和想法，給予新銳們更多建議。

入選的作品經由平臺媒合適合的創作團隊，搭建最有意思的組合，不僅讓劇作家有更多實際磨練、轉化的契機，藉由製作門檻較低的讀劇，認識潛在的導演或劇團，增加作品製作成正式演出的機會；另一方面，對團隊來說，能激盪不同的想像，為臺灣創作環境及創作之本澆灌滋養。

讀出眾聲的實踐 滋養藝術

今年徵選出爐的新銳劇作《練習》，從平凡無奇的生活經驗切入，演繹生活的困難，每天經歷許多事情，大到工作、未來的抉擇，小到起床、喝水，每件事都是一種練習，直到主角和交往許久的男友分手，卻發現自己懷孕，在接下來的人生中，練習如何活著變成新的課題。另一本入選劇作《再也沒有人說話》，則以四個男女在一處地點不明確的空間裡打牌為背景，充斥著言不及義的談話、突如其來的停電，及迴盪不去的腳步聲，一如人與人之間逐漸失焦的關係及制式不知目的何在的生活。兩個作品互相參照，彷彿都在指明失重人生應該邁向何處的茫然。

為你朗讀Ⅵ以「身體」為本的主題，特邀臺灣少數獲得了美國舞譜局認證的曾瑞媛教授，主持「閱讀舞蹈」工作坊，以主題撰寫（motif writing）的舞譜系統，帶領學員一起試驗以舞蹈作為書寫／閱讀文本的方式，用身體為你朗讀。工作坊最後將公開呈現，與觀眾共同探索如何閱讀舞蹈。

來自日本的編舞家石井丈雄帶來《歡迎光臨》，讓流竄於日常生活中再稀鬆平常不過的問候語，一旦與「肢體語言」展開「對話」後，究竟是成為相互對照的關係，還是相互拉鋸、撞擊或抵消的狀態？另一位日本編舞家涌田悠，將每天感受的種種以短歌留存下來，學習短歌的同時，意識到短歌與舞蹈有其相似之處，引發「無謂之中見價值」的思考。以身體朗讀的短歌作品，這次將呈現《涌田悠的第一篇短歌集》。

亞洲文本則選自北京的歷史作為文本─報告劇《向雪松的故事》。本劇策劃人陳小玲偶然遇到講述者向雪松，當時，她一個人無聲地舞蹈，以樸實的重慶方言講述國共之間的糾葛，大時代輾壓在她及家人身上的經歷，尤其呈現出她內心強大的力量，將原汁原味呈現在牯嶺街小劇場的舞臺上。

今年「為你朗讀」仍以六個作品進行演出暨講評對談活動。每場次的朗讀表演，演出後皆由一位資深創作者或學者進行導聆及講評，並為演後座談會擔任主持人，除了提供專業而深入的解「讀」，讓參與的觀眾反覆思辨創作的意義，進而產生對話，更是滋養藝術的良方。

閱讀劇作 親近創作者心靈

表演是具有時間性的藝術形式，需要特定時間、空間才得以觀賞。文字作品無論記錄呈現為紙本、數位載體，或是身心障礙者的口傳／有聲書的方式，都跨越時間和空間的侷限性。

在以文字為本位所出發的朗讀表演，將文本─現場表演─觀眾三個環節推向更有機、深化的連結關係，或許是文本─空間展中有趣而誘惑著獨具慧眼的讀劇者們，縱向及橫向呼應的體驗。

從2014年的活動現場開始，將該日讀劇作品印刷出來，演出前提供給觀眾，於演前、中場休息、講評及對談後的幾個時間點，翻閱原作文本，給予觀眾由現場關照／對照，文本轉譯到現場朗讀表演的差異，觀眾自身作為朗讀載體，原本私密的閱讀經驗和公開演出的文本產生共鳴／質疑，異化／同化創作者和觀者之間情感理解的疏離遠近，更深化了參與和互動的可能性。

更特別的是，某些文本在書寫當下，其劇作的斷句、排列方式也是種創作方式。例如第二屆入選作品《欲言又止》，全篇無標點符號，偶爾一頁僅留標題置中而無對白，若透過讀劇方式，聽者只能感受導演的詮釋方式，但親自閱讀劇作，更多一種方式親近劇作家的心靈和理解劇作的核心。

為你朗讀Ⅵ特展，除了在劇場大廳展出歷屆10齣入選劇作，及作為「備選」遺珠作品2本，加上第五屆邀請的亞洲四地作品，及第六屆新銳入選，共計有18個創作文本。

跨越平面紙本的閱讀，讀者或許能追索劇作線索，來到劇作者家裡的客廳、酸屋Acid House、永安藝文館、台北光點之家等場所，策劃團隊用心規劃設計了橋段，讓文本的氛圍，或是可供拆解曲折的解構劇作能量，成為讀者追索「劇」情和融入腳本的一方，增添互動的趣味及開創新的可能。

誠如製作人王永宏寫道：「劇場是一個以人為核心的工作，不同的人員組成、不同的地緣語境，就會成就各自獨一無二的脈絡。」為你朗讀必然是以人為本的藝術節沙龍，走過五年六屆的當下，總是不斷尋求劇作／朗讀，和觀者／聽者之間，更為有機的發酵和連結。

2017為你朗讀Ⅵ

時間│3/14（二）～4/30（日）

地點│牯嶺街小劇場（臺北市中正區牯嶺街5號2樓）

票價│250元

展覽│免費（部分展出空間有低消限制）

電話│02-2391-9393

(中時電子報)