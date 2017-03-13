高壓沖洗機進駐 綠島進行油汙清除作業

沾上油汙的黑尾鷗，是否與綠島重油汙染有關，仍有待了解。（莊哲權攝）

黑尾鷗猛洗澡，希望洗掉油汙。（莊哲權攝）

高壓沖洗機進駐綠島，在燈塔岸際展開清理作業。（環保局提供）

相關人員在綠島岸際清理殘留油汙。（環保局提供）

(12:06更新內文) 綠島岸際油汙染，今天早上已有6台高壓沖洗機進駐綠島，其中2台先到汙染最嚴重的中寮漁港及燈塔岸際展開清理作業。同時也在岸際布設吸油線索及附油球，另外，海歷公司潛水人員也已潛入水中，了解油汙殘留情形，兩天共清出1100公斤含油垃圾。

今天上午經中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修的學生何旻杰博士，及海麗公司人員潛下中寮港外海底，僅發現1平方公尺左右油汙，但再往外左右各100公尺及海底10公尺，海底及珊瑚礁都並未發現油汙。明天會僱用當地人10名協助清理岸邊油汙，如果天候都條件因素順利，預計岸際在17日清理完畢。

環保局長謝清泉表示，已請交通部航港局東部航務中心持續依權責配合辦理可疑船舶查證工作，必要時進行港口國管制等相關作業。環保局將油汙將採樣，分別送至中油及環保署環境檢驗所，進行樣品檢測。

謝清泉也在今天上午準備相關資料到台東地 檢署，協助檢方調查。台東地檢署也召開內部會議，研議是否分案偵辦。

農業處長許瑞貴表示，綠島岸際油汙情形，是否對當地生態造成影響，將委請水試所東部海洋生物研究中心進行評估，相關經費正向農委會爭取中。

綠島染黑變色進入第3天，多數靠海維生的綠島居民都非常關注這次的油汙事件，希望政府與居民持續合作，不要讓汙染情況惡化，今天上午趁著退潮時，80多名人力以刮刀、湯匙挖除卡在岩縫的重油，兩天共清出1100公斤含油垃圾。

另外，有鳥友在台東市太平溪出海口發現沾滿油汙的黑尾鷗，是否與綠島重油汙染有關，仍有待了解，鳥友說，佔染油汙的黑尾鷗可能會影響北返的長途飛行，髒兮兮的黑尾鷗猛洗澡，希望恢復清白，鳥友無奈地說，鳥類非常珍惜自己的羽毛，這下子跳到太平洋都洗不清了」。

(中時)