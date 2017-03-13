3高太累人 日女性抬頭 3生男大熱門

一對日本情侶在夏威夷威馬納洛（Waimanalo）拍攝婚紗照的畫面。（圖/美聯社）

隨著日本女性意識抬頭，會料理家務，照顧子女，具有獨立生活能力的男性日益受歡迎。圖為一名日本父親帶著兒子參加淺草三社祭，一邊忙著打手機，一邊忙著照顧坐在肩頭兒子的神情。（圖/美聯社）

在日本80年代中至90年代初的泡沫經濟時代，日本女性擇偶流行的是「3高」，也就是學歷高、收入高與身材高。

而這「高」的程度也非比尋常，所謂高學歷，最起碼是一流大學畢業，或是研究所和國外大學畢業。高收入指的是年收入達1，000萬日元（約270萬台幣）以上，而身材高指的是180公分以上，但據稱當時滿足這3個條件的日本男性還不到4％。

不過，據日本經濟新聞網報導，隨著女性意識抬頭，如今擇偶標準已邁入「3生」時代。而這擇偶標準的蛻變，徹底反映了整個社會的變遷。

回顧80、90年代，日本男女都很樂觀。由於經濟形勢好，現金也滿天飛。一到耶誕節，即使是學生，也會在高級酒店的套房舉行聚會，在赤坂和六本木，如果不拿著萬元紙幣揮舞，就叫不到計程車。

後來隨著日本泡沫經濟崩潰，邁入所謂「失去10年」的蕭條時代。而女性對結婚對象的要求也明顯出現改變，她們體認到「3高」未必會帶來穩定幸福的生活，因此轉而追求「3平」。

「3平」指的是「收入平均」、「外表平平」與「性格平穩」，擇偶條件與泡沫時代截然不同。先前追求「3高」的女性注意到「平凡」的魅力，還有普通帶來的安心感，就算年收入不高也沒關係，只要達到400萬日元（約110萬台幣）就好了。不過，她們還是希望，對方有穩定的職業。

為了避免另一半太帥得冒出軌的風險，她們寧可對象外表普通。此外，為了避免面對不必要的壓力，另一半最好性格溫和。而在「3平」時代中，最受女性歡迎的是日本公務員。

繼「3高」和「3平」之後，近年來廣受歡迎的是「4低」男子。所謂「4低」指的是「低姿態」、「低依賴」、「低風險」與「低燃耗」。

低姿態指的是不會自認了不起，也不會自以為是。而低依賴指的是家裏的事情不依賴妻子，會積極分擔家務與育兒工作，像是最近流行的「奶爸」，就是這種類型。低風險指的是擁有穩定工作，遭遇裁員與事業失敗等的風險較低。而低燃耗指的是不浪費，不會在愛好上撒錢等。

由於時代改變，近年來許多女性希望結婚後繼續工作，能兼顧工作並育兒。而「4低」男正好符合她們的需求。

擇偶標準是女性對現實的投射，隨著日本女性不斷變化，理想的男性形象也從「4低」轉向「3溫」。「3溫」指的是溫柔、愛女方、令人安心這3個條件。

日本女性想在結婚生子後繼續工作，兼顧家庭與事業，最好能找到「3溫」男。

隨著女性意識抬頭，如今擇偶的最最新趨勢是「3生」，而這所指的是：

1.生存力－－具有家裏發生問題時，會加以解決的能力。

2.生活力－－即使不依賴妻子，也能做好家務的能力，還有不依賴父母，也能經濟獨立的能力。

3.生産力－－有人脈、人緣好，得以在一無所有的情況下，營造新局面的能力。

而「3生」所反映的，其實就是高ＥＱ，但這或許正是時下年輕人最欠缺的。

(中時電子報)