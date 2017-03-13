六月半年沒性生活 深夜靠這招洩慾

六月和李易婚後恩愛如初。(圖／本報系資料照)

藝人六月去年生下二胎女兒「Shinny」才2個月，就接拍新戲《酸甜之味》，忙碌的她半年來連性生活都沒有，還好老公李易貼心，懂得幫她按摩，拉近不少夫妻距離。

六月除了要照顧兩個孩子，還要忙碌演藝工作，據《蘋果日報》報導，六月這半年來可說是身心俱疲，因為女兒身型偏大，加上常要她抱著睡覺，讓她長期下來有「媽媽手」，痠痛不已，還好李易，不時都會幫她按摩紓壓，順便拉近夫妻距離。

至於因為太忙碌，連性生活都沒有，如何增進夫妻情趣，她笑說：「其實我們都靠打牌，半夜起來打13張，昨天我還輸了300！」也是另類情趣。

(中時電子報)