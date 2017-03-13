王定宇：將領升遷總統決定 誰可關說

民進黨立委王定宇13日在立法院國防委員會受訪表示，國防部內部升遷有一定秩序，總統尚未勾選，有人放話要影響總統選擇權，不可取。將領升遷最後由總統決定，「台灣有誰可以去和總統關說？」中央社記者張皓安攝 106年3月13日

民主進步黨籍立委王定宇今天表示，國防部內部升遷有一定秩序，總統尚未勾選，有人放話要影響總統選擇權，不可取。將領升遷最後由總統決定，「台灣有誰可以去和總統關說？」

媒體報導，民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，為此國防部召開人事評議委員會，通過該名立委舉薦的人選。國防部昨天澄清，媒體報導某委員介入，並非事實。

王定宇上午在立法院國防委員會受訪表示，國防部內部升遷有一定論資排輩、計分方式，由國防部推薦，最後由總統定案；還沒定案的人事，某個人或某個系統透過放話，要拉下同僚，影響總統的選擇權，相當不可取。

王定宇指出，國會不要涉入國防部內部人事紛爭，這對國軍穩定會比較好。軍中過去每次談到升遷，就有很多黑函，這次碰到政戰單位是負責新聞處理，透過媒體處理內部人事不可取，內鬥成這樣，政戰部要管一下，讓國防部按程序處理。

他說，將領升遷不是一般人可以影響，最後由總統決定，「台灣有誰可以去和總統關說？」這個作法很明顯要影響升遷，不要涉入，也不要中計。1060313

(中央社)