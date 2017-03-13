屏東18日就業博覽會 用VR看見職場

我要評比

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署18日舉辦「屏東地區就業博覽會」，地點在屏東縣立體育館登場，首度用VR（虛擬實境）讓求職者觀看職場的工作環境。圖為大江生醫公司的VR實境。（勞動部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月13日

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署18日舉辦「屏東地區就業博覽會」，地點在屏東縣立體育館登場，首度用VR（虛擬實境）讓求職者觀看職場的工作環境。圖為春兆公司的VR實境。（勞動部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月13日

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署18日舉辦「屏東地區就業博覽會」，地點在屏東縣立體育館登場，首度用VR（虛擬實境）讓求職者觀看職場的工作環境。

勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運表示，這次勞動部將VR技術拓展運用在就業博覽會上，堪稱是創新之舉，最大助益就是能幫助求職者在投遞履歷前，先了解廠商內部作業情形，在評估未來工作環境與期待相符後，再投遞履歷，也可幫助廠商找到對的人，讓公司人力資源保持穩定。

VR專區結合10家徵才廠商，設置VR看見職場區，合作廠商包括汽車零組件製造業的春兆企業公司、製鎖業的安得烈公司、鋼鐵業的盟鑫金屬公司、泰翔精密鑄造公司、大江生醫公司、蘭花精緻農業的科隆國際生物科技公司以及麒悅企業公司、餐飲業的熊氏企業行、觀光飯店業的優生美地休閒農場與夏都國際開發公司等，讓民眾透過VR觀看工作實況。

「屏東地區就博會」登場時間是3月18日上午9時至中午12時30分，現場有100多家廠商釋出近3000個職缺，其中，24家廠商741個職缺薪水30K起跳，廠商包括大江生醫公司農科分公司、群創光電公司、中華紙漿公司久堂廠、統聯汽車客運公司、明昌輪業公司等。

其中，備受關注的汽車零組件產業部落「大慶汽車專區」，有3家廠商包括巧新科技工業公司、春兆企業公司、富惟工業公司等，最近相繼落成，正在招兵買馬，有釋出品檢員、生產管理儲備幹部等合計上百個職缺。

活動當天有免費接駁車服務，發車地點在屏東火車站前站出入口，發車時間自上午8時30分開始，每15分鐘1班。就博會資訊，民眾可上高屏澎東分署官網查詢，或撥打屏東就業中心電話洽詢。1060313

(中央社)