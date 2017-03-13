印尼將處決一批外籍毒販 陸港毒販在列
印尼有56名囚犯近日被轉移至中爪哇努薩安邦島監獄，其中有7名判死毒販將被處決，包括3名中國大陸毒販及1名香港毒販。
印尼新聞網站Detik.com報導，共有56名囚犯近日從雅加達的薩曼巴（Salemba）監獄和中爪哇的馬吉冷（Magelang）監獄被轉移至中爪哇努薩安邦島（Nusakambangan）監獄。
努薩安邦島監獄因成為槍決死囚之地而聲名大噪。這座島上監獄四面環海，孤立於海上，許多被關在這裡的囚犯無法越獄逃跑，加上在此的多是重刑犯，一旦來到努薩安邦島監獄，終其一生可能難再重見天日，也讓這裡成為印尼惡徒、恐怖分子喪膽斷魂地。
這批轉移至努薩安邦島監獄的56名囚犯中有7名即將被處決的判死毒販。包括涉嫌走私5.6公斤安非他命的美國公民阿曼多（Frank Armando）、中國大陸公民Chen Weibiao、Lo Tin Yau、Xiao Jin Zeng、馬來西亞公民Wee Hock E、奈及利亞公民恩瓦買加（Frank Chiediebere Nwaomeka），以及香港民眾Lai Shiu Cheung。
至於處決死囚的具體時間，印尼檢察總長辦公室不願透露。
印尼自總統佐科威於2014年10月就任以來，大力掃蕩毒品犯罪，不顧國際抗議，處決數10名外籍毒販。
值得注意的是，目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑。1060313
(中央社)
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