韓美將參加歷屆最大規模聯合軍演
美國特種作戰部隊將參加韓美聯合軍演「關鍵決斷」和「鷂鷹」，為歷屆最大規模聯合軍演，包括海、陸、空軍和聯合特種作戰部隊，是以假設剿滅北韓戰爭指揮部的情況聯合軍演。
南韓聯合新聞通訊社引述南韓政府高級官員今天透露，美軍特種兵將參加「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）軍演，規模比往年大，兵種也更多。
據報導，聯合軍演包括秘密滲透平壤、剿滅以北韓勞動黨委員長金正恩為首的戰爭指揮部、爆破戰爭指揮設施等任務。美國突擊隊、三角洲部隊、海軍特種作戰研究大隊（海豹第六分隊）、陸軍「綠扁帽部隊」等將參加。
韓美聯合司令部宣布，韓美聯合軍演「關鍵決斷」今天正式啟動，美國最先進武器和大規模兵力參加。
「關鍵決斷」將持續至24日，美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦、F-35B戰鬥機等美國戰略武器將陸續抵韓，以因應北韓攻擊的先發制人演習。
據報導，北韓有可能以韓美進行聯合軍演為藉口發起新一輪挑釁，包括發射彈道飛彈、進行核子試驗等，因此，韓美將在全面加強對北韓警戒下進行演習。韓美聯合司令部也不打算通知北韓此次軍演的具體日程。
代號「鷂鷹」的韓美聯合軍演已於本月1日啟動。韓美海軍和海軍陸戰隊也將於下月舉行大規模聯合登陸作戰演習。1060313
(中央社)
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