餐廳吃到地雷還爆炸 陸女被濺一臉湯
大陸一名女子在餐廳點了一道名叫「地雷」的菜色，菜上來後服務員請她點燃「引線」即可食用。女子還開心拍下引線燃燒過程，沒想「地雷」真的爆炸，她則被濺得滿臉都是湯。
重慶晨報報導，11日晚間7時許，王小姐拉著從國外回來的老同學到重慶漢渝路餐館聚餐。由於兩人已經30多年沒見面，王小姐當天還召集許多老同學一起接風、敘舊。
餐廳服務生向王小姐一行人推薦店裡的幾道特色菜。王小姐發現有一道名叫「地雷」的菜品是剛推出來的，覺得比較新奇，價格也不貴，幾位同學也想嘗試一下，就點了一份「地雷」。
菜上來後，眾人發現「地雷」果然名副其實，在餐盤裡的就是一顆「地雷」。服務生告訴王小姐，「地雷」只需點燃「引線」即可。
王小姐點燃「引線」後，「引線」迅速燃燒，王小姐等人還拍下了燃燒過程。沒想到危險瞬間發生，「引線」燃盡後，碎片及湯汁飛濺出來，王小姐臉部被滾燙的湯汁濺到，火花也飛到衣服上。
王小姐要求店家賠償，但雙方對賠償金額沒有共識，王小姐立刻報警。警方發現王小姐臉部傷勢不太嚴重。經協調，餐廳老闆向王小姐及其眾多同學賠禮道歉，並支付了人民幣500元（新台幣約2277元）的醫療費。
重慶晨報報導，所謂「地雷」這道菜只是一個噱頭，當「引線」燃盡後，「地雷」上部就會分瓣裂開，露出底部的菜品。而該家餐廳的地雷模具出問題，才會發生這起意外。1060313
(中央社)
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