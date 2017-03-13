偷車去看廟會 毒蟲廟前遭活逮
陳姓男子日前駕贓車在市區逆向行駛被警方盯上，隨後駕車到高市三鳳宮看廟會時遭逮捕，警方並在車內起出毒品及吸食器一批。
新興警分局五福二路派出所員警日前於高雄中學前查案時，看到一部自小客車逆向行駛，經以警用電腦查詢發現該部自小客是失竊車輛，旋即一路尾隨至三鳳宮停車場內，警方見時機成熟，待駕駛熄火下車專注在看廟會活動時，上前將他壓制在地，並於車上起出毒品及吸食器。
警方表示，陳姓男子有竊盜前科，今年1月間在台南市歸仁區竊取該部自小客車後，連夜開回高雄藏匿並作為代步工具。
陳男供稱，因為工作時受傷沒收入才竊車，這次是想到三鳳宮看熱鬧祈求平安才開贓車到市區，沒想到會被逮捕。1060313
(中央社)
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