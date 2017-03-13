NBA林書豪頂玉米辮 率籃網擒老東家

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美國職籃NBA布魯克林籃網今天與紐約尼克上演「同城大戰」。籃網台裔球星林書豪轉戰籃網後首度面對老東家，頂著玉米辮新造型的林書豪繳出13分5助攻，率籃網以120比112獲勝。

林書豪今天上場27分鐘，另有4個籃板與1次抄截，他今天手感不佳，14投僅3中，罰球9罰6中，但13分裡大多是在下半場攻下，幫籃網頂住尼克隊反撲。

此役另一焦點為林書豪再度「變髮」，頂著玉米辮新造型亮相。

喜愛辮子頭的林書豪昨天在臉書粉絲團PO上4種髮型樣式，要網友幫他決定今晚以何種髮型迎戰老東家尼克，結果豪小子選擇與之前頗類似的「玉米辮子頭」。

哥倫比亞廣播公司體育台（CBSsport）日前報導，籃網控衛林書豪，比NBA所有其他球員更愛在頭髮上搞瘋狂點子，上月曾靠得自「天才小子吉米」（Jimmy Neutron：Boy Genius）的靈感，大玩變法，讓記者直呼若非在他Instagram看到照片，可能不會相信林書豪會玩成這樣。

林書豪上個賽季效力夏洛特黃蜂隊時，最常出現的「摩霍克頭」造型就很吸睛。美國GQ網站當時特別估計林書豪1場比賽需要使用的髮膠量，答案是4盎司，約120毫升。1060313

(中央社)