LPGA首冠鄭美琦 為台將擘劃未來藍圖

首位在LPGA拿下冠軍的台灣女將鄭美琦接任TLPGA理事長後，為台灣女將擘劃未來藍圖，尤其期盼選手勿「趕場」參賽，而要空出時間練習，永遠「不要停止學習」。

台灣女將中最早挑戰LPGA的是資深好手涂阿玉，但她在LPGA5年正式會員期間未能奪得冠軍，只和後來的盧曉晴一樣，在LPGA、JLPGA共同認證的馬自達日本菁英賽拿下過冠軍。

緊接在涂阿玉之後，台灣高球女將的代表人物就是鄭美琦，她在1988年轉入職業，菜鳥年只打了4場球，就在羅徹斯特國際高球賽（Rochester International）奪得冠軍，是首位在LPGA拿下勝利的台灣女將。

退下球員身分後，鄭美琦在2016年年底接任台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長，接手TLPGA後，鄭美琦首先感謝前任理事長劉依貞過去一段期間努力的付出，劉依貞除增加比賽場次和國際交流機會，更讓TLPGA巡迴賽加入女子高爾夫世界積分組織。

鄭美琦表示，希望所有國內贊助廠商繼續支持她及TLPGA，她會盡最大努力為台灣女將開拓更大更多的舞台，讓台灣選手及TLPGA巡迴賽的名聲更響亮，也盼將TLPGA台巡賽程更充實、完善，每一場比賽的規模與獎金也能增加，希望藉此厚植台灣選手的實力，再往國外巡迴賽發展。

提及未來的期許，鄭美琦說，除了繼續努力保持在世界積分組織內的基本門檻，即11場公開賽及數場傳承賽外，她並期待繼續營造協會、台巡賽與贊助廠商多贏的局面，讓贊助廠商可藉由贊助台巡賽提升公司形象，並塑造高品質代言印象。

此外，鄭美琦希望能以強化台灣選手的水準，提升選手的成績為努力目標，「我們的資深名將如涂阿玉等人，都願意毫不藏私的把她們的技術和經驗傳授給年輕選手，現在協會也試著建立TLPGA學園，並以此作為強化國內選手實力的平台」，鄭美琦說。

對於台灣選手未來的發展，鄭美琦說，選手參賽和訓練同樣重要，有時調整新的動作要花不少時間訓練，因此在國內賽事安排上，還可以再作調整，不要讓選手的國內、外賽程排得太過密集，要妥善慎選每年比賽的行程與時間，尤其希望選手「不要停止學習」，不要一直處於趕場參賽的狀態。

談到台灣高球的扎根，鄭美琦希望教育部未來能將高爾夫課程加入小學體育課程，讓更多小朋友普遍而提早接觸這項運動，如此一來，不但能讓家長對高爾夫有更多關注，也能順勢培養更多高爾夫的種子。1060313

(中央社)