越南表演發生意外 鱷魚咬傷訓練員頭部
越南1名訓練員當眾表演把頭伸進鱷魚嘴巴的節目時，不幸遭鱷魚咬傷頭部，導致血流滿臉要送醫急救，現場觀眾驚聲尖叫。
越南快訊新聞網站報導，這起意外於11日在河南省（Ha Nam）青濂縣（Thanh Liem）發生。
報導指出，1個雜技團在當地舉行雜技表演活動，吸引許多民眾前來觀看。主辦單位先前宣傳說，活動結束前將有把頭伸進鱷魚嘴巴的精彩表演節目，因此很多觀眾不管現場下雨，仍留下等待觀看。
據報導，訓練員第一次表演失敗，鱷魚沒有開口，在場觀眾大聲喊叫，要他放棄，但是訓練員決心繼續表演，並隨後蹲下來，用手摸著鱷魚的嘴巴讓它開口，此時主持人開始大聲計數，製造表演的高潮。
沒想到，主持人從1數到3時，鱷魚突然衝上咬住訓練員的頭，還狠狠的甩了一、兩下，現場觀眾全都驚聲尖叫。訓練員立即推開鱷魚，用兩手抹臉往後面坐下，血流滿臉，場景相當驚恐。
主持人隨後宣布表演節目結束，在場人員將被咬的訓練員送醫急救，幸好傷勢沒有大礙，不過他和許多在場觀眾都嚇壞了。1060313
(中央社)
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