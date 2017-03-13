WBC》苦戰11局奪勝 日教頭：永生難忘的一戰

中田翔(右)昨11局敲出致勝安打，扮演奪勝大功臣。(美聯社資料照)

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經典賽不過進行到第二輪，日本隊與荷蘭隊昨正面交鋒，就已打出精采度堪比決賽的一役！雙方一路鏖戰到11局，才由日本在突破僵局制以8比6勝出，你來我往的攻防戰，讓人看得是嘆為觀止，日本隊總教練小久保裕紀也不禁直言，「這是一輩子也不會忘記的一戰。」

日本隊昨直到9局都還保持1分領先，未料9下則本昂大卻沒能守成，讓荷蘭隊追平比數，但向來打優於投的荷蘭，最後還是讓日本逮到機會，讓他們在11上採突破僵局制時，靠鈴木誠也觸擊推進及5棒中田翔的關鍵安打，驚險拿下比賽勝利。

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「鈴木告訴我，他會做機會給我，」頂住壓力擊出致勝安，中田翔表示這一番話讓他轉變了心境，更想為了球隊、為了鈴木誠也，打出最棒的表現。而向來投手戰力堅強的日本，燃燒9名投手、打進8分才贏球，小久保並不意外，「坦白說，面對打擊凶猛的荷蘭，早有預期至少要拿5到6分才有機會贏。」

荷蘭5局到11局，其實也沒再讓日本攻下分數，但打線熄火，尤其第5、第8局是無人出局攻占得點圈，卻都無功而返，全場多達29次的殘壘，成為勝負關鍵，總教練穆藍斯(Hensley Meulens)也直言，「中繼投手替我們製造機會，但我們沒能把握機會擊倒他們。」日本接下來將強碰古巴，荷蘭則將再度與以色列交手。

(中時電子報)