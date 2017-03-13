「極度乾燥」3折賣 以為撿到便宜結果GG了
29歲吳姓男子在各大拍賣網站販售「SUPERDRY極度乾燥」、「ADIDAS」、「NIKE」等商標防寒服飾，要價逾6000元外套僅以市價3成販售，吸引不少消費者趨之若鶩，警方獲報前往查緝，查獲352件仿冒品，侵權市值近200萬元，不法利益破20萬元。
警方調查，吳嫌看準年輕人喜愛「SUPERDRY極度乾燥」、「ADIDAS」、「NIKE」等品牌服飾，4個月前從大陸淘寶網以市價2成的價格進貨，市價3成的價格在各大拍賣網站中販售，短短4個月累積500筆交易紀錄。
消費者購買「SUPERDRY極度乾燥」後發現材質粗糙，向保二總隊刑事警察大隊偵一隊檢舉，警方前往吳嫌位於新北市板橋區倉庫，查獲各大品牌仿冒品352件。吳嫌坦承犯案，訊後被依違反商標法函送法辦。
刑事警察大隊偵一隊隊長張克強指出，民眾購買品牌商品應向直營店、合法代理商購買，避免造成消費糾紛，依商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金。
(中時)
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