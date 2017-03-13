JIA料理碾打敗59國 獲iF設計最高金獎

JIA「料理碾」以簡約創新獲今年iF設計金獎。(圖／JIA提供)

設計界奧斯卡德國iF設計獎10日公布「iF Gold Design Award」得主，來自台灣的JIA Inc. 品家家品以「 料理碾」打敗全球59國、超過5,575件作品中勝出，成為75項iF金獎得主之一，更是全台唯一獲得產品設計金獎的品牌。

iF金獎評語是「料理碾」是個簡潔又微妙的天才產品，既能成為廚房裡一個美麗的細節，又是個符合人體工學的巧妙工具。來回滾動取代了粗暴地擠壓食物，亦能防止碎物飛出。橡木和觸感光滑的陶瓷讓這個作品極為出色。

JIA表示，「料理碾」器型靈感來自古代茶碾，取其精髓並幻化成為更簡約的設計線條，以深富紋理和手感的橡木和陶瓷來呈現；同步獲得iF Design Award的還有未上市的竹炭醒水芯隨身瓶，創新的材質運用和設計巧思，讓保溫瓶兼具翻轉泡茶或醒水的功能，同樣獲得評選團隊肯定。

(工商)