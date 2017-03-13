中市國小候用主任甄選198人報考錄取100人
台中市政府教育局為拔擢優秀教育行政人才，特辦理106年度國小候用主任甄選，完成積分審查，總計198名教師報考錄取100人；教育局表示，甄選方式分為初選、複選，初選採計報考人員之學經歷、服務成績等項目之積分！
教育局指出，複選第一階段為筆試、第二階段為口試，總計積分佔甄選總成績30%、筆試成績佔40%及口試成績佔30%，擇優錄取；錄取人員需參加主任儲訓，且儲訓及格發給證書後，取得受聘主任資格。
教育局長彭富源說，甄選主任的考試分推薦組、一般組，目前都須依筆試、口試、積分等計分，筆試考題類型均為申論題；口試由教育局外聘專家學者、外縣市教育行政人員及外縣市辦學及領導卓越的校長擔任，於考前公開抽籤決定口試委員試場，以求甄選公平。
教育局指出，依據甄選簡章規定，經過二階段甄選預計錄取100名，錄取名單公告於教育局網站(https://www.tc.edu.tw/news/show/id/102117)。
(中時)
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