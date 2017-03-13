國民黨：國發院案 禁得起檢驗

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中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，國家發展研究院土地案，國民黨禁得起檢驗，黨產會以行政權凌駕司法權，一再冷飯熱炒，國民黨不以為然。

行政院不當黨產處理委員會將調查國家發展研究院土地是否為中國國民黨不當取得的財產，預計5月開聽證會。

胡文琦上午受訪表示，黨產會以行政權凌駕、欺負司法權，民進黨一再冷飯熱炒，國民黨不以為然；可以理解葉姓地主個人私心，站在自己權益考量，想搭黨產會便車，看有無巧門可鑽。

他說，國發院案，國民黨禁得起檢驗，歡迎黨產會依相關證據究辦，不要擠牙膏式的炒作；他也呼籲黨產會調查前總統李登輝的台綜院，不要雙重標準。

媒體報導，國發院原地主葉頌仁指國民黨西元1964年強占民地，強逼他父親葉中川賣8300多坪私有土地以低於市價價格給國民黨，他父親不願賤賣，土地就被搶走；葉家過去控告國民黨要求還地，2011年判葉家敗訴三審定讞，這將成為黨產會首樁處理司法已判決確定案件。1060313

(中央社)