脫歐協商若破局 英國還有備案
負責處理英國脫離歐洲聯盟（EU）相關事宜的英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）今天表示，脫歐協商雖不可能沒談出結果，但為了有所因應，英國也已開始擬定備案。
路透社報導，英國首相梅伊（Theresa May）準備在月底前展開脫歐談判，揭開第二次世界大戰以來英國最複雜的協商程序，而其結果將形塑英國的政經前途。
協商最快會在14日展開，在那之前，1個由議員組成的委員會警告，若政府不能擬定計畫因應未敲定脫歐方案的情況，就是重大失職。
戴維斯告訴英國廣播公司（BBC）節目「馬爾秀」（Andrew Marr Show）：「首先，我認為這個可能性微乎其微。談出好結果對大家絕對最好。」
「顯而易見的是，我們持續計劃應變方案，各式各樣的結果，所有可能的談判結果。」
「我們不太談應變方案的理由之一，就是不想讓人認為，『喔，我們就是想這樣做。』」1060313
(中央社)
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