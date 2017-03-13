郵資若一次調足 郵政董座保證10年內不漲
郵局的郵資已26年未調漲，今天上午立法院交通委員會中，民進黨召委陳歐珀要求郵政公司在這個會期內把調整方案送到立法院審核。交通部政務次長王國材表示，郵政公司的郵資調整案已送到交通部，之前因推動一例一休的緣故，率涉到成本等問題，因此把案子稍緩。
民進黨立委鄭運鵬認為，郵票的面額還有5角、甚至幾毛錢，使用上造成相當程度的麻煩，希望以後直接以元為單位。郵政公司董事長翁文祺透露，其實中央銀行也希望郵局不要再印製5毛錢的郵票，這樣就不用再發行相關的輔幣。
另有立委質詢，郵政公司去年帳面上本業（郵件、包裹）虧損約4億元，其實是30億元左右，如果不靠金融和經營其他業務，實在無法達成98億餘元的稅後淨利。
對此，翁文祺答詢表示，先前的郵資調整方案是依據成本加上5%的合理利潤，預估可以填補去年度本業大約近30億元的虧損，而且10年內不用再調漲。另外，之前的郵資調整案是委託外界的精算師處理，內容相當繁複龐雜；這次因立委鄭運鵬建議把郵資角提升到元，還需重新計算，等交通部核准後再送立法院審議。
(中時)
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