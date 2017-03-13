韓裔記者：朴槿惠遭彈劾非因貪汙 而是因丟臉

朴槿惠的支持者在她位於三成洞的私宅前，等待她返家。(美聯社)

南韓總統朴槿惠的彈劾案遭法院全數法官一致通過，韓裔資深記者Euny Hong表示其實並不是因為法官掌握確切朴槿惠貪汙的鐵證，而是因法官了解韓國民眾對她的作為感到丟臉，除了讓朴槿惠下台外別無他法。

Hong指出雖然朴槿惠下台後許多人在社群媒體上說，美國總統川普(Donald Trump)會是下一個，但南韓和美國的民主情況事實上相當不同，朴槿惠會遭彈劾大體上是因為南韓人民覺得很丟臉，覺得她的行為很笨也不夠謹慎，而不是因為出現了她收受賄賂、挪用公款或是做偽證的證據，Hong指出在美國是不可能因為民眾情緒而彈劾總統的。

朴槿惠至今雖然被捲入好友崔順實(Choi Soon-sil)的醜聞中，但沒有任何直接證據指出她有涉案。崔順實利用她和朴槿惠的關係，暗示南韓菁英企業如三星等捐錢給可疑的慈善機構，可獲得總統的支持。雖然南韓檢察官認為朴槿惠對此知情，但在檢察官的相關調查得出結論前，朴槿惠就已經正式遭到彈劾。

在這之後引發的抗議造成3人死亡、30多人受傷，Hong表示若朴未遭到彈劾，恐怕死傷會更高，韓國的參議院和法院都深知這點，也知道彈劾唯一南韓民眾可以接受的結果。

Hong指出朴槿惠最大的過錯，恐怕是採用一個可疑宗教教主女兒的建議，來管理南韓這個國家。朴槿惠本人不但能講五種語言、也有機械工程的大學學位等，若需要獲得涉及國家機密等的建議，她也可能找國內許多通過身家調查的專家和知識分子、或是官員等，但朴槿惠選擇和崔順實討論這些機密資訊。

崔順實本身除了是永世教教主崔太敏(Choi Tae-min)的女兒外，沒有任何顯著優點或是魅力，這使得南韓民眾更不夠理解朴槿惠和崔順實之間的友情。

Hong更指出，事實上南韓過去的領導人也曾經出現捲走好幾十億南韓公共資金的案例，但沒有人像朴槿惠一樣被彈劾。Hong表示也許南韓檢方在經過更多調查後，可能會找到朴槿惠貪汙的直接金錢證據，但南韓民眾和法院都沒興趣，也不願再等下去。

在遭到彈劾後，朴槿惠已經在昨晚搬離青瓦台，返回她在三成洞的私宅，但據南韓官媒韓聯社報導，她透過前發言人表示：「我相信真相最終會被發掘」後，再度引發政治對手和民權份子憤怒。

(中時電子報)