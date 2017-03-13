白色情人節放閃有理 百貨推出浪漫半日遊

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白色情人節於太平洋百貨豐原店消費滿520元，可兌換「放閃小禮-玫瑰花朵毛巾」。（業者提供）

百貨業者推薦愛侶至樂昂咖啡享用甜蜜情人套餐，度過愜意午後時光。（業者提供）

白色情人節當天於館內裝置藝術打卡拍照，並上傳臉書粉絲團，完成指定任務，就有機會獲得2張樺達奶茶折價券。（業者提供）

白色情人節如何甜膩度過？太平洋百貨豐原店舉辦「放閃約會半日遊」，當天並以「春。RunurWay」為主題，推出各式春裝特色新品，讓顧客們都能打造出專屬於自己的Spring Runway！

百貨公關廖美雅指出，推薦情侶、夫妻在白色情人節當天中午於B2樂昂咖啡享用甜蜜情人套餐，一起度過愜意午後時光，餐後於餐廳門口裝置藝術打卡拍照，並上傳臉書粉絲團，完成指定任務，就有機會獲得2張「樺達奶茶25元折價券」。

廖美雅建議愛侶們彼此添購春裝新品，高調宣誓主權，當日館內消費滿520元，可到9樓贈獎處兌換「放閃小禮-玫瑰花朵毛巾」，讓情侶、夫妻間戀情加溫，放閃也有好禮拿。

此外，14日至本月底期間，加入太平洋百貨豐原店LINE生活圈，除能收到第一手的優惠訊息，還會不定時放送優惠券、折價券，更有機會抽中「衣服山救星‧春日衣物收納袋」。

(中時)