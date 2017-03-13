壯男晨起下背痛到爬不起 誤診十年才找到病因
29歲陳姓男子16歲時某日早晨痛到無法起床，遊走骨科、中醫、家醫科等多科診治，仍然經常晨起痛到必須爬著出門，最後因奶奶曾罹患僵直性脊椎炎，才到免疫風濕科檢查，證實就是這個病，經免疫製劑治療，才告別不良於行的日子；醫師呼籲，如有慢性、晨起下背痛經3個月治療無效，最好抽血排除是免疫引起的脊椎炎，一項研究顯示45歲青壯年的下背痛高達四成是脊椎關節炎，唯台灣病患通常會延誤十年才確診。
陳姓男子從高二起就被深受下背痛所苦，還曾因痛到嘔吐、昏厥，動不動就痛到無法起床，必須爬著出門打止痛劑，經歷骨科、復健科、中醫以及民俗療法，有的說是坐骨神經痛、椎間盤突出、骨裂、痛風等疾病，直到有一次整理奶奶的病例發現阿嬤有僵直性脊椎炎，懷疑是遺傳性疾病，到免疫風濕科抽血檢查才證實就是這個病。
直到去年開始接受免疫製劑治療，疼痛慢慢改善，他今天(13日)在中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗陪同下現身說法，他呼籲，同樣在青壯年就有慢性下背痛患者，逛醫院時，不要忘了到免疫風濕科診斷。
魏正宗指出，最近台灣領軍的一項跨國流行病學調查最近發表，青壯年下背痛，大部分被錯誤或延誤診斷．其中，近三成可能為自體免疫造成之脊椎關節炎．
由魏正宗教授擔任主要作者的這項研究，歷時兩年，涵蓋歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲等19個國家，51所醫院之風濕科門診，共2517個慢性下背痛病人，發表在知名的國際期刊「關節炎研究及治療」。
結果顯示，慢性下背痛的病人當中，近四成其實是發炎性下背痛。發炎性下背痛當中，53％是僵直性脊椎炎，29％是無影像學異常之脊椎關節炎。值得注意的是，早期的脊椎關節炎，通常無法由一般X光診斷，而需借助免疫學檢驗HLA-B27基因及核磁共振（MRI），才能早期診斷。
這項研究同時發現，脊椎關節炎在開發中國家的發生率男女比例約二比一，平均發病年齡28歲，平均被正確診斷年齡38歲，換句話說，脊椎關節炎病人平均發病10年後才被正確診斷出來。
(中時)
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